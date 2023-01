Anzeige

Süper Lig: Weghorst zu Manchester United? Besiktas wird deutlich

Manchester United zeigt wohl Interesse an Wout Weghorst. Der Niederländer ist derzeit allerdings an Besiktas Istanbul ausgeliehen - woraufhin sich die Türken gegen jegliche Spekulationen wehren.

Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo ist Manchester United auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sollen die Red Devils dabei ein Auge auf den Ex-Wolfsburger Wout Weghorst geworfen haben.

Der Niederländer wechselte im Januar 2022 von den Wölfen zum FC Burnley in die Premier League, stieg mit „The Clarets“ allerdings postwendend in die zweite Liga ab. Seit dem Sommer ist der 30-Jährige per Leihe für Besiktas Istanbul aktiv - und konnte dort an seine Torquote aus der Bundesliga anknüpfen.

In 16 Partien für die Türken erzielte er in der Süper Lig acht Tore und vier Assists. Zudem fiel er bei der WM in Katar mit starken Leistungen, vor allem im WM-Viertelfinale gegen Argentinien, auf - weshalb United nun Interesse zeigen soll.

Besiktas dementiert schnellen Weghorst-Abgang

Einfach wird es für den englischen Rekordmeister allerdings nicht, Weghorst unter Vertrag zu nehmen. Schließlich wolle Besiktas eine finanzielle Entschädigung, sollte der Leihvertrag mit dem FC Burnley vorzeitig aufgelöst werden: „Es gibt keine Klausel in unserem Vertrag mit Burnley, die eine Rückkehr oder einen Abgang nach der Hälfte vorsieht. Unser Vertrag läuft am Saisonende aus“, erklärte Besiktas-Direktor Ceyhun Kazanci gegenüber NTV Spor.

Zudem veröffentlichte Besiktas am Montag ein Statement, dass kursierenden Gerüchten rund um Weghorst den Wind aus den Segeln nimmt. So sei die Information, dass Weghorst per Klausel für 2,5 Millionen Euro in die Premier League wechseln könne, ebenso falsch wie die Berichte, dass der 30-Jährige Istanbul bereits am Dienstag verlassen werde.