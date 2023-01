La Liga: Warum Reals Problem Bayern Sorgen machen muss

Ancelotti kündigt Entscheidung bei Kroos an

Hat Real Madrid ein großes Abwehrproblem? Trainer Ancelotti schlägt ebenso wie spanische Medien Alarm. Aber ist die Defensive wirklich so schwach?

Wenige Sekunden zuvor hatte es in der 47. Minute im Ligaspiel beim FC Villarreal eingeschlagen. Nach einem krassen Fehlpass von Ferland Mendy hatte Yeremy Pino die Gastgeber in Führung gebracht.

Später verschuldete David Alaba dann nach einem Ausrutscher einen Handelfmeter, den Gerard Moreno souverän versenkte und so den 2:1-Sieg eintütete. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Auch Coach Carlo Ancelotti war alles andere als zufrieden und meinte knallhart: „Wir haben in der eigenen Hälfte nicht gut verteidigt, wir waren nicht kompakt und sie konnten viele Bälle zwischen die Linien spielen. Sie haben auf hohem Niveau gespielt und wir waren defensiv nicht auf hohem Niveau. Wir haben unseren Gegnern zu viel Kontrolle über Dinge überlassen, die wir normalerweise gut machen. Wir müssen uns darauf konzentrieren und das Problem lösen.“

Doch ist die Lage so schlimm?

Zumindest einige Statistiken sorgen für Aufsehen. Laut Auswertungen von fussballtransfers.com haben die Königlichen in der laufenden Saison nur 43,1 Zweikämpfe pro Spiel geführt und sind in der Rangliste dort nur auf Rang 17.

Hat Real ein Abwehrproblem?

Kurios: Die wenigen Zweikämpfe spiegeln sich auch in einer weiteren Statistik wider. Kein Team hat so wenig Gelbe Karten kassiert (1,4 pro Spiel).

Kein Wunder also, dass die Königlichen in 16 Ligaspielen nur drei Mal zu Null spielten. Welttorhüter Thibaut Courtois, zwischenzeitlich ausgefallen, hat nur in einer Partie keinen Gegentreffer bekommen!