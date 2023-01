WM 2022: "Miss Kroatien" enthüllt Chat-Nachrichten mit Fußballern - Ivana Knöll verrät pikante Details

Das Model Ivana Knöll ist bekannt für ihren extravaganten und vor allem freizügigen Look, damit sorgte damit bei der Weltmeisterschaft in Katar für Aufsehen. Nun gibt die Kroatin pikante Details über private Nachrichten von Fußballern preis.

Das kroatische Model Ivana Knöll ist während ihrer Stadion-Aufenthalte bei der Weltmeisterschaft in Katar anscheinend nicht nur den Fans ins Auge gefallen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Getreu dem Motto „Andere Länder - andere Sitten“ mussten sich auch die Fans in den Stadien bei der Weltmeisterschaft 2022 erst einmal an die streng muslimische Kultur Katars gewöhnen. Neben dem Alkohol-Verbot sollten sich die Fans unter anderem auch nicht zu freizügig kleiden.

Ivana Knöll: „Habe nicht geantwortet, bis...“

In einem Interview mit Barstool Sports gab die Kroatin pikante Details preis. So hätten ihr mehrere Spieler der teilnehmenden Nationen während des Turniers private Nachrichten geschickt: „Ja! Ich erinnere mich, dass einige Spieler Nachrichten schickten wie ‚Wie geht es dir, bla, bla, bla, bla‘“, erklärte Knöll. „Einige der Spieler haben sich am Tag vor dem Spiel für morgen entschuldigt. Ich habe nicht geantwortet, bis sie verloren haben!“ Die Namen der Fußballer wollte sie dabei jedoch nicht nennen.