Ein Fehler hängt Sven Ulreich nach - warum er beim FC Bayern nur Plan B ist

Ein Kenner vom Tegernsee namens Uli Hoeneß plädierte vor ziemlich exakt fünf Jahren dafür, einen jungen Herrn aus Schorndorf in der Nähe von Stuttgart zum „Mann des Jahres“ beim FC Bayern zu ernennen: Sven Ulreich, Kampfname „Ulle“, Rückennummer 26. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dieser verbale Ritterschlag von einer Klublegende sollte ein Fingerzeig sein. Allerdings wusste Herr Hoeneß im Januar 2018 natürlich noch nichts von dem bitteren Tiefschlag, der den FC Bayern nur vier Monate später ereilen sollte. Und an dem Hoeneß' „Mann des Jahres“ Ulreich seine Anteile hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Es war wohl der Fehler seines Lebens. Und natürlich sind Fehler menschlich, nur in einem Champions-League-Halbfinalrückspiel gegen Real Madrid gelten diese lapidar daher geraunten Weisheiten so viel wie die zwei eigenen Treffer an diesem Abend: Gar nichts.