Der dümmste Sieg der NFL-Saison! Die bitteren Folgen für die Houston Texans

Die Entlassung einer der wenigen nicht-weißen Headcoaches in der NFL ist dabei in mehrfacher Hinsicht kurios. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

So gewann Smith sein letztes Spiel an der Texans-Sideline am 18. Spieltag der Regular Season gegen die Indianapolis Colts mit 32:31 - was im Nachhinein getrost als dümmster Sieg der gesamten NFL-Saison bezeichnet werden kann.