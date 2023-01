Anzeige

Pierre-Emerick Aubameyang bei Chelsea auf dem Abstellgleis Höchststrafe für Ex-BVB-Star

Ljubo Herceg

Pierre-Emerick Aubameyang steht beim FC Chelsea offenbar auf dem Abstellgleis. Erst recht nach der Shopping-Tour der Blues. Ist Auba über seinem Zenit?

Nach nur vier Monaten an der Stamford Bridge steht Pierre-Emerick Aubameyang offenbar vor dem Abflug beim FC Chelsea!

Laut Mirror könnte es nun ganz schnell gehen, und das, obgleich die Blues von argen Verletzungssorgen gebeutelt sind und ein riesengroßes Stürmer-Problem haben. (NEWS: Chelsea schnappt sich Aubameyang am Deadline Day)

In der Premier League hat das Team von Trainer Graham Potter nach 17 Spielen erst 20 Treffer bei 19 Gegentoren erzielt, in der Champions League waren es immerhin zehn Tore in sechs Partien, während im League Cup sowie im FA Cup gegen Manchester City - nur leider auf der falschen Seite - die Null stand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Bei den 0:2- und 0:4-Pleiten gegen die Citizens hatte Chelsea nicht den Hauch einer Chance und war vor allem offensiv kaum in Erscheinung getreten, wenn überhaupt gefährlich. (NEWS: Blues bereiten Rekord-Transfer vor)

Nichtsdestotrotz fehlte Aubameyang am Sonntag im FA Cup gegen ManCity im Kader. Der 33-Jährige ist zwar meist nur der Backup von Kai Havertz, doch dieses Mal reichte es für den Ex-BVB-Stürmer nicht einmal für die Bank!

„Höchststrafe“ für Ex-BVB-Star

„Auba hatte vor dem Spiel Schmerzen im Rücken“, erklärte Potter nach dem enttäuschenden Pokal-Aus, ging aber auf die Abschiedsgerüchte gar nicht näher ein und fügte an: „Christian (Pulisic) hat sich neulich im Spiel das Knie aufgeschlagen, wir analysieren das noch, aber es wird Wochen dauern. Raheem (Sterling) hatte in der ersten Spielminute eine Aktion, er hat etwas in seiner Kniesehne gespürt, das analysieren wir noch, es gibt noch keinen Zeitplan.“

Pulisic und Sterling hatten sich am vergangenen Donnerstag im Liga-Spiel (0:1 gegen ManCity) verletzt und die angespannte Personaldecke noch weiter verschlimmert. Auf der Verletztenliste finden sich bereits Edouard Mendy, Wesley Fofana, Ben Chilwell, Reece James, N‘golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek und Armando Broja wieder. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, seufzte Chelseas Trainer, nachdem auch noch Mason Mount kurzfristig ausgefallen war. (NEWS: Chelsea-Fans wollen Tuchel zurück)

Trotzdem ist Aubameyang außen vor! Kein Wunder, dass Abschiedsgerüchte nun die Runde machen. Erst recht nach der jüngsten Nicht-Nominierung - trotz angeblicher Verletzungserklärung - und der vorhergegangenen „Höchststrafe“!

Arsenal-Mittelfeld-Ass schießt gegen Auba

Denn in der Premier League wurde Auba in der 5. Minute für den verletzten Sterling eingewechselt, aierte daraufhin schwach, und wurde dann bereits in der 68. Minute wieder ausgewechselt. „Höchststrafe“ heißt das im Fußball-Jargon. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Und noch bitterer! Potter brachte beim Stand von 0:1 gegen City mit dem 19 Jahre alten Omari Hutchinson einen Debütanten, der zu seinen ersten Premier-League-Minuten überhaupt kam. Ihm traute der Chelsea-Coach wohl mehr zu, etwas gegen Manchester auszurichten, als seinem Star-Stürmer!

Experte: „Aubameyang in Wahrheit hoffnungslos“

Ex-Chelsea-Profi und BBC-Experte Chris Sutton ging deshalb mit Auba hart ins Gericht „Ich fand, dass Aubameyang in Wahrheit hoffnungslos war, er hat sehr wenig geboten. Seine Auswechslung ist wirklich bezeichnend, es ist peinlich. Er ist zu Recht vom Platz genommen worden.“

Die Statistiken sprechen auch eine deutliche Sprache und untermauern Suttons heftige Kritik: Der Ex-Barca-Stürmer verzeichnete gegen die Citizens null Torschüsse, null Torschuss-Vorlagen, nur 13 Ballkontakte und 33 Prozent gewonnene Zweikämpfe. (NEWS: RB-Star bestätigt Chelsea-Interesse)

Ohnehin scheint Aubameyang an der Stamford Bridge nicht wirklich angekommen zu sein: In 16 Pflichtspielen traf er lediglich drei Mal bei einem Assist für Chelsea und spielte nicht ein einziges Mal über die volle Distanz von 90 Minuten durch.

Seine Sturmpartner bzw. Konkurrenten machen es aber auch nicht besser: Sterling ist mit nur sechs Toren der treffsicherste, dahinter folgen Havertz (5), Jorginho und Mount (beide 3). (NEWS: Bittere Häme für Havertz)

In der englischen Liga liegen die Blues nicht von ungefähr zehn Punkte hinter den Champions-League-Rängen, die der Klub zuletzt 2017/18 verpasst hatte, und bereits 19 (!) hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Eine Saison zum Vergessen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Auba-Abschied? Chelseas wilde Shopping-Tour!

"Komisch": Aubameyang irritiert von Tuchel-Aus

Denn auch bei den Fans hat der frühere Arsenal-Kapitän und Torschützenkönig von 2019 keinen leichten Stand und musste sich des Öfteren Häme und Spott in den sozialen Medien gefallen lassen. Selbst eine englische Trainer-Legende riet den Chelsea-Bossen, Aubameyang so schnell wie möglich loszuwerden.

„Es ist ähnlich wie mit Ronaldo bei United“

„Du bist besser dran, ohne Spieler wie Aubameyang“, warnte der frühere Spieler und Trainer Neil Warnock Blues-Coach Potter bei talkSPORT und schob nach: „Leute wie er, kümmern sich wirklich nur um sich selbst, um sich als Spieler - und werfen den Manager lieber den Wölfen zum Fraß vor, als irgendeine Schuld auf sich zu nehmen!“

Um seine Aussage zu verdeutlichen, zog Warnock einen Vergleich mit Manchester United und Cristiano Ronaldo, die sich letztlich auch überworfen und schließlich getrennt hatten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Es ist ähnlich wie mit Ronaldo bei United. Ich habe in der Vorsaison gesagt: Sie sollten ihn schnell gehen lassen, weil er alles andere durcheinanderbringt. Das ist keine Beleidigung für seine Leistung als Spieler, sondern nur für seine Persönlichkeit.“

