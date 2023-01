FIFA-Skandal! Gebannter Spieler schmuggelt sich in WM-Quali-Turnier

Beim ersten FGS-Qualifier in FIFA 23 konnte ein Spieler trotz eines von EA ausgesprochenen Perma-Bans unbemerkt ins Starterfeld gelangen. Doch die Täuschung hielt nicht lange aufrecht.

Am Wochenende sorgte ein Vorfall der negativen Sorte für Aufsehen in der kompetitiven FIFA-Szene. Im Rahmen des ersten Online-Qualifiers auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in FIFA 23 gelang es einem gebannten Profi sich unter die Teilnehmer zu schmuggeln.