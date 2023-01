Zusammenstöße zwischen Neapel- und Rom-Fans

Die italienische Polizei identifiziert nach schweren Auseinandersetzungen zwischen Fans der AS Rom und des SSC Neapel 180 Personen.

Die italienische Polizei hat nach schweren Auseinandersetzungen zwischen Fans der AS Rom und des SSC Neapel 180 Personen identifiziert. Die Anhänger waren am Sonntag auf einer Raststätte der Autobahn A1 in der Nähe der toskanischen Stadt Arezzo aneinander geraten.