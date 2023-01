Anzeige

BVB: Der Fall Moukoko zeigt die Perversität des Fußballs - Kommentar Fall Moukoko: So pervers ist Fußball

Was der Moukoko-Poker mit Haller zu tun hat

Pit Gottschalk

Seit Wochen pokern das deutsche Stürmertalent Youssoufa Moukoko und sein Arbeitgeber Borussia Dortmund um eine Vertragsverlängerung. Der Fall spaltet das Fanlager: Wie unverschämt darf ein 18-Jähriger verhandeln? Oder steht ihm die Millionenforderung zu?

Diejenigen Fußballfans, die nicht mit dem Goldenen Löffel im Mund aufgewachsen sind, kennen den alten Handwerker-Spruch noch: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“

Junge Menschen mussten in ihrer Ausbildung einfache Tätigkeiten erledigen, bevor das dicke Geld kam, und sich hochdienen. Ein paar Märker sollten für die Übergangszeit reichen. Damals dachte man so. Nicht nur beim Fußball. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Youssoufa Moukoko reichen 300.000 Euro Monatsgehalt bei Borussia Dortmund nicht. Er will mehr Grundgehalt, mehr Prämien und außerdem mehr als zehn Millionen Euro Handgeld dafür, dass er seinen auslaufenden Arbeitsvertrag beim BVB verlängert. Über 10 Millionen Euro für eine Unterschrift: Wer im richtigen Berufsleben bekommt von seinem Arbeitgeber eine so hohe Geldsumme, damit er bleibt? Wohl niemand. (NEWS: Neue Details im Moukoko-Poker)

Ist Moukoko dem BVB etwas schuldig?

Dennoch erntet Moukoko Verständnis. Er spielt bei Borussia Dortmund seit er elf ist, hat die Jugendmannschaften im Sturm übersprungen, weil er die Tornetze mit seinen Schüssen zerfetzte, und durfte als Jüngster der Geschichte in der Bundesliga ran. So einen lässt man nicht gehen. Ganz gleich, was er fordert. „Warum sollte Moukoko dem BVB dankbar sein?“, fragt 11Freunde-Chef Philipp Köster, „er ist dem Klub nichts schuldig.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Ist er nicht? Seit Wochen befeuert der Fall Moukoko die öffentliche Debatte. Unbestritten ist: Moukoko, geboren in Kamerun, aufgewachsen in Deutschland, ist ein riesiges Stürmertalent. Davon hat die Nationalmannschaft nicht viele. Er hat elf Tore in 44 Bundesliga-Spielen erzielt, er ist 18 und schon WM-Spieler. Nun die Kehrseite. Titel bei den Erwachsenen: keine. Länderspiele: erst zwei. Und trotzdem Anspruch auf ein fürstliches Gehalt?

Fall Moukoko: So pervers ist der Fußball

Der Fall Moukoko veranschaulicht wie kein zweiter die Perversität des modernen Fußballs in der Bundesliga. Denn schaut man genauer hin, sehen die Forderungen plötzlich nicht mehr so abstrus aus. Sein Mitspieler Karim Adeyemi kassiert fünf Millionen Euro im Jahr - also zwei mehr, als Borussia Dortmund Moukoko bietet. Und das nur, weil Adeyemi nicht aus der eigenen Jugend kam, sondern von RB Salzburg weggelockt werden musste.

Oder Thomas Meunier: Totalausfall in der Abwehr - aber weil er von Paris Saint-Germain kam, bekam er 10 Millionen Euro Signing Fee als Dankeschön vom BVB. Oder Jamal Musiala: Deutsches Top-Talent wie Moukoko, aber beim FC Bayern und mit angeblich fünf Millionen Euro Jahresgehalt vergütet. Diese Zahlen kennt Moukoko alle - an denen orientiert er sich. Aber hier beginnt noch nicht die Perversität des Fußballgeschäfts. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Bei Vertragsabschluss sind die Spielergehälter längst nicht mehr Spiegelbild der aktuellen Leistung. Sonst wäre Moukoko, siehe oben, mit einem Lehrgeld bestens bedient. Der neue Vertrag ist für den Verein immer ein Investment in eine gemeinsame Zukunft auf Zeit. Spielt der junge Mann gut, steigt sein Wiederverkaufswert. Doch das Risiko bei diesem Investment trägt immer nur einer: der Verein.

Denn spielt der Vertragspartner schlecht, wartet schon der nächste Verein, der in dem Spieler etwas sieht, das er noch nicht vollständig gezeigt hat. Moukoko hätte deswegen gerne eine Ausstiegsklausel, am besten Richtung FC Barcelona. Dort hat man den Karren schon mehrfach an die Wand gefahren, indem man Spielerwünsche übererfüllt und sich selbst übernimmt. Spieler leben vom Größenwahn in solchen Klubs sehr gut. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

BVB will alte Fehler vermeiden

Borussia Dortmund will‘s diesmal anders machen. Man hat nämlich die unschöne Erfahrung gemacht, dass mit jeder Gehaltsaufbesserung auch die Selbstzufriedenheit wächst. Der Fachbegriff lautet: Mentalität. Das beste Mittel gegen Schlendrian: leistungsbezogene Verträge. Spieler mögen die nur bedingt, weil sie ihr Wunschgehalt Spieltag für Spieltag verdienen müssen. Plötzlich ist das Risiko beim neuen Vertrag gerechter verteilt.

Nicht falsch verstehen: Bei angebotenen Grundgehalt von drei Millionen Euro käme Moukoko mit Prämien noch immer auf vier bis sechs Millionen Euro Jahresgehalt - zusätzlich zum Handgeld von zehn Millionen Euro.

Die erwartete Gegenleistung: dass er sich gegen die Sturmkonkurrenten Modeste, Malen und irgendwann Haller durchsetzt und Tore schießt. Ist das zu viel verlangt? Bei dieser Gehaltsvorstellung ganz sicher nicht.

