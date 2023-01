Paukenschlag um Bale! Ex-Real-Star beendet überraschend Fußball-Karriere

Zuletzt gewann Bale mit Los Angeles FC den Titel in der MLS, nachdem er zuvor von Real Madrid in die US-amerikanische Liga gewechselt war. (NEWS: Bale verabschiedet sich von Real-Fans)

Bale: „Ich bin vielen Menschen zu Dank verpflichtet“

„17 Spielzeiten lang habe ich so viele Höhepunkte erlebt, dass es unmöglich sein wird, sie zu wiederholen, egal, was das nächste Kapitel für mich bereithält. Von meiner ersten Begegnung mit Southampton bis zu meiner letzten mit dem LAFC und allem, was dazwischen lag, hat eine Vereinskarriere geprägt, auf die ich sehr stolz und dankbar bin“, so Bale weiter. (NEWS: Bale-Wahnsinn im MLS-Finale!)