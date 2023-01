Anzeige

Erfolgreiche Spendenaktion für Eishockey-Goalie Dalgic Erfolgreiche Spendenaktion für Dalgic

Hirntumor bei Torhüter Jan Dalgic diagnostiziert © FIRO/FIRO/SID

SID

Die Hirntumor-Diagnose von Eishockey-Torwart Jan Dalgic löst eine Welle der Solidarität aus.

Die Hirntumor-Diagnose von Eishockey-Torwart Jan Dalgic hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Bei der Spendenaktion „The SAVE of his life“, die sein Verein Hannover Indians ins Leben gerufen hat, kamen nach Angaben des Oberliga-Vereins bislang mehr als 50.000 Euro zusammen. Die Beteiligung sei „überragend“, sagte Geschäftsführer Andy Gysau dem SID am Montag.

Dalgic war an seinem 25. Geburtstag am vergangenen Mittwoch als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden, dort wurde ein bösartiger Hirntumor bei dem Torwart diagnostiziert. Die Mannschaft habe am Tag danach vor dem Training davon erfahren, sagte Gysau: "Viele kennen ihn von klein auf, da waren Tränen in den Augen zu sehen, es waren alle geschockt."

Anzeige

Dalgic, der aus der Nachwuchsabteilung der Kölner Haie stammt, soll am Freitag in einer privatärztlichen Klinik in Hannover operiert werden. Der Eingriff sowie die anschließende Nachsorge seien laut Verein "sehr kostenintensiv", weshalb die Spendenaktion gestartet wurde. Den Aufruf zu helfen, teilte unter anderen NHL-Star Leon Draisaitl auf Instagram.

Nach Rücksprache mit der Familie habe der Verein den öffentlichen Weg gesucht, "um auch den finanziellen Druck von der ganzen Sache zu nehmen", sagte Gysau.Weitere Aktionen wie beispielsweise ein Spendenlauf sind geplant.

Spendenmöglichkeiten für Jan Dalgic:

Empfänger: EC Hannover Eishockey Spielbetriebs GmbH

Deutsche Bank

IBAN: DE61250700240031985501

Verwendungszweck: "Jan Dalgic ? The SAVE of his Life"