Biathlon in Ruhpolding: Neue Hiobsbotschaft für Preuß - und zwei Kader-Änderungen

Franziska Preuß fehlt auch beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Im Vergleich zu Pokljuka gibt es im deutschen Aufgebot der Frauen und Männer jeweils eine Änderung.

Die krankheitsgeplagte deutsche Top-Biathletin Franziska Preuß fehlt auch beim anstehenden Heim-Weltcup in Ruhpolding.

Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Aufgebot des Deutschen Skiverbandes für die Rennen von Mittwoch bis Sonntag hervor. Im Massenstart von Ruhpolding hatte Preuß 2019 ihren bislang einzigen Weltcup-Sieg in einem Einzelrennen gefeiert.

Im Vergleich zum vergangenen Weltcup-Wochenende in Pokljuka kommt es im deutschen Frauen-Team zu einer Änderung: Anstelle von Vanessa Hinz, die ihr geplantes Weltcup-Comeback in Slowenien kurzfristig ebenfalls krankheitsbedingt absagen musste , gehört Juliane Frühwirt zum DSV-Aufgebot.

Biathlon in Ruhpolding ohne Franziska Preuß

Preuß, die immer wieder von Erkrankungen zurückgeworfen wird, hatte in Slowenien wegen eines viralen Infekts mit Fieber gefehlt und sich entsprechend frustriert gezeigt.

„Es ist bitter, und ich bin absolut ratlos. Ich hoffe, dass die Blutwerte schnellstmöglich wieder passen und ich bald wieder trainieren kann“, hatte sie am 2. Januar bei Instagram geschrieben . Am Freitag postete die 28-Jährige ein Bild mit ihrem Hund und schrieb dazu: „Schön langsam kommt die Energie zurück.“

Offenbar nicht schnell genug für die Wettkämpfe in Ruhpolding, die DSV-Sportdirektor Felix Bitterling in der vergangenen Woche noch als „frühestmöglichen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg von Franzi“ bezeichnet hatte.

Wird Preuß rechtzeitig zur Biathlon-WM fit?

Bereits zu Saisonbeginn in Kontiolahti hatte Preuß wegen eines Infekts gefehlt, seit Jahren muss sie immer wieder gesundheitliche Rückschläge hinnehmen - und hatte im Sommer deshalb sogar an ein Karriereende gedacht.

Nächstes großes Ziel für Preuß dürfte nun der Saisonhöhepunkt mit der Heim-WM in Oberhof im Februar sein: Mit den Plätzen zehn und 15 in Verfolgung und Massenstart von Le Grand Bornand hat sie zumindest die WM-Norm bereits erfüllt.

Derweil gehen auch die deutschen Männer mit einer personellen Änderung in den Heim-Weltcup in Ruhpolding, für Philipp Horn rückt Philipp Nawrath ins Team.

Die weiteren deutschen Starter sind wie schon in Pokljuka erneut Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Der Zeitplan

Die Wettkämpfe in Ruhpolding beginnen bereits am Mittwoch (ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) mit dem Einzel der Männer über 20 km, es folgt am Donnerstag (ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) das Einzelrennen der Frauen über 15 km.