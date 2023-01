Promi-Darts-WM 2023: Wie van Gerwen an Ex-Dortmunder Großkreutz verzweifelte

Auf die Darts-WM mit dem Sieger Michael Smith folgte am 07. Januar die im Maritim-Hotel in Düsseldorf ausgetragene Promi-Darts-WM. Während die üblicherweise punktgenauen Treffer der Profis wie aus dem Handgelenk geschüttelt durch die Lüfte flogen, verzweifelten die Promis teilweise an der Darts-Scheibe und mit ihnen auch ihre Teampartner. (NEWS: Clemens scheitert an Großkreutz-Team)