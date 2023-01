Sportwetten: DHB-Team bei der WM mit Außenseiterchancen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden mit Außenseiterchancen ins Titelrennen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) mit Außenseiterchancen ins Titelrennen. Für den vierten deutschen WM-Erfolg und den ersten nach 2007 zahlt Sportwettenanbieter bwin das 19-fache des Einsatzes zurück. Top-Favorit ist Titelverteidiger Dänemark mit einer Sieg-Quote von 2,40, gefolgt von Olympiasieger und Rekordweltmeister Frankreich (5,50) und Europameister Schweden (6,00).

Im Auftaktspiel am Freitag (18.00 Uhr/ZDF) ist die DHB-Auswahl mit einer Sieg-Quote 1,16 klarer Favorit gegen Asienmeister Katar (7,00). Die WM-Generalprobe gewann das Team von Alfred Gislason am Sonntag mit 33:31 gegen Island, das mit einer Quote von 9.00 für den Fall des Titelgewinns notiert ist.