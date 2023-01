ALBA nach Prestigesieg: "Münze fiel auf unsere Seite"

„Dieses Mal fiel die Münze auf unsere Seite“, sagte der Trainer von Meister ALBA Berlin zum Erfolg im Prestigeduell in der Basketball Bundesliga (BBL) bei Bayern München. Er habe „zwei sehr müde Teams“ gesehen.

Mit 80:79 (44:44) kämpfte ALBA den Vizemeister am Sonntagabend nieder, 72 Stunden zuvor hatten beide Klubs noch in der EuroLeague gespielt. „Der Januar ist ein Monat, in dem wir aus vielen Spielen kommen“, erklärte Gonzalez bei MagentaSport, beide Teams hätten deshalb „nicht mit voller Energie“ antreten können.