Handball-WM 2023: Dieses Ziel setzt sich Deutschland

Verbandspräsident Andreas Michelmann wünscht sich bei der bevorstehenden Handball-WM den Einzug in die K.o.-Runde.

„Natürlich hoffe ich, dass unsere Nationalmannschaft sportlich begeistert, die Vorrunde gut übersteht und in der Hauptrunde die Chance nutzen kann, das Viertelfinale zu erreichen“, sagte Michelmann dem SID : „Das wäre weitere Werbung für den Handballsport und natürlich auch für die Heim-EM 2024.“

Handball-WM: Deutschland startet gegen Katar

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft beim Turnier in Polen und Schweden in Vorrundengruppe E zum Auftakt am Freitag (18.00 Uhr) auf Asienmeister Katar.