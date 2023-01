Boxen: Mit 44 Jahren! Felix Sturm gibt Comeback

Felix Sturm will es mit 44 Jahren nochmal wissen © FIRO/FIRO/SID

Ex-Weltmeister Felix Sturm greift nochmal an! Mit 44 kämpft er bei seinem erneuten Comeback gegen einen Türken.

Felix Sturm, früherer Boxweltmeister im Supermittelgewicht, kämpft bei seinem erneuten Comeback gegen den Türken Sükrü Altay. Das gab die Agentur 24passion am Montag bekannt.

In „Sturm Kampfnacht“ am 18. Februar in der Stuttgarter Porsche-Arena bestreiten Sturm und Altay den Hauptkampf.