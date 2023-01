NFL: Verrät Packers-Legende Aaron Rodgers hier das Karriereende?

Star-Quarterback Aaron Rodgers verpasst mit den Green Bay Packers die NFL-Playoffs. Eine Aussage nach dem Spiel heizt die Spekulationen um ein mögliches Karriereende an.

Als Erinnerungsstück an sein letztes Spiel in der NFL? Es wäre ein bitteres Ende für den 39-Jährigen, der mit den Packers in der Saison 2010 den Super Bowl gewann und insgesamt viermal zum Regular-Season-MVP gewählt wurde. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)