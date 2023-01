Nach Hamlin-Drama in der NFL: Dieser Dämlich-Jubel sorgt für Empörung

Die Pittsburgh Steelers sorgen in der NFL mit einer unsensiblen Geste für große Empörung - nicht einmal eine Woche nach dem Herzstillstand von Bills-Star Damar Hamlin.

Was hat er sich dabei nur gedacht?!

Ein Spieler der Pittsburgh Steelers hat am Sonntag mit einer mindestens unsensiblen Jubel-Geste in der NFL für Ärger gesorgt.

Steelers-Stars spielen Wiederbelebung nach

Highsmith lag zu diesem Zeitpunkt am Boden, nachdem er kurz zuvor Browns-Quarterback Deshaun Watson gesackt hatte.

Auf einem entsprechenden Videoausschnitt, der in den sozialen Netzwerken schnell die Runde machte, ist zu sehen, wie ein nicht eindeutig identifizierbarer anderer Steelers-Spieler zum Linebacker läuft, ihm dreimal auf den Brustkorb drückt und ihm dann aufhilft.

Hamlin meldet sich nach Herzstillstand wieder

Mittlerweile ist der 24-Jährige aber wieder wach und auf dem Weg der Besserung, am Sonntag meldete er sich erstmals selbst via Instagram zu Wort und verfolgte auch das Spiel seiner Bills gegen die New England Patriots (35:23) aus dem Krankenbett.