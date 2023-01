Kurzer Prozess mit der Konkurrenz! Weltmeister Deft schon mit dem Spielzug des Jahres?

In der koreanischen SoloQ hat sich der amtierende Weltmeister Kim "Deft" Hyuk-kyu in einem Teamfight mit vier Spielern behauptet © Riot Games

In der koreanischen SoloQ fand sich der amtierende League-of-Legends-Weltmeister Kim „Deft“ Hyuk-kyu einer durchaus brenzligen Situation ausgesetzt: Während der Partie, in der er als AD Carry Kai‘Sa spielte, sah sich der Bot Laner plötzlich einer schier unüberwindbaren Überzahl an Gegnern ausgesetzt. Gleich vier Spieler haben es auf das Leben des World Champions abgesehen und nahmen diesen entsprechend in die Mangel. Doch nach einem kurzen, aber intensiven Scharmützels, war es der ehemalige DRX-Profi, der am Ende den Sieg davon trug.