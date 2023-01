Bundesliga: Überraschender Wechsel von Niclas Füllkrug bestätigt

Der deutsche Nationalspieler des SV Werder Bremen beendete seine Zusammenarbeit mit Gunther Neuhaus nach 14 Jahren und schloss sich der Agentur ROOF an - einer der größten Beratungsagenturen der im Fußball. Bestätigt wurde der Wechsel des deutschen Nationalspielers von ROOF am Sonntag auf Instagram. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Über die Gründe für den Schritt wurde zunächst nichts bekannt. Die Deichstube schreibt, dass Füllkrug und Neuhaus über die Jahre hinweg gemeinsam so manche Höhe und Tiefe gemeistert hatten. Zuletzt den Kabinen-Zoff zwischen Füllkrug und Clemens Fritz, der beinahe zum Aus des 29 Jahre alten Profis bei Werder geführt hatte.

Berater-Wechsel dürfte Gerüchte anheizen

Bei einem Beraterwechsel wird häufig - und so dürfte es auch in Füllkrugs Fall sein - darüber spekuliert, ob er von einem Vereinswechsel des Spielers gefolgt sein könnte. Um Füllkrug gibt es ohnehin schon länger Gerüchte. Auch wenn sein Vertrag an der Weser noch bis 2025 läuft. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)