Schalke-Trainer Reis: So gut wie abgestiegen, aber ...

„Ganz klar: Ich will den direkten Klassenerhalt“, sagte der 49-Jährige im kicker -Interview. „Natürlich sind neun Punkte zum aktuellen Zeitpunkt extrem wenig, normalerweise ist man schon so gut wie abgestiegen.“ Es gebe aberr nicht nur eine Mannschaft, die ich in Reichweite sei, sondern mit Bochum, Stuttgart, Hertha und Augsburg gleich vier.“

Reis wünscht sich weitere Schalke-Transfers

Der 22-Jährige, der zuvor in der U23 spielte und erst vor einer Woche mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet wurde, traf in allen vier Testspielen und ist nun sogar ein Kandidat für die Startelf zum Wiederbeginn am 21. Januar: „Ich will nicht ausschließen, dass er auch in Frankfurt aufläuft“, so Reis.