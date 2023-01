Ex-Lyon-Sportdirektor: Transfer von Jérôme Boateng ein Fehler

Jérôme Boateng wollte nach seiner Zeit beim FC Bayern in Frankreich nochmal zeigen, was noch ihn ihm steckt. Doch der Plan ging nicht auf, jetzt wird sein Transfer sogar als Fehler bezeichnet.

Als Jérôme Boateng im Sommer 2021 bei Olympique Lyon anheuerte, glaubte man bei OL an den großen Coup.

Doch eineinhalb Jahre später herrscht beim Thema Boateng längst Tristesse. „Wenn ihr mich fragt, ob wir einen Fehler gemacht haben: Ja, wir haben alle zusammen einen Fehler gemacht!“, räumte der ehemalige Sportdirektor Juninho nun in der Sendung Rothen s‘enflamme beim französischen Hörfunksender RMC Sport offen ein.

Ex-Bayern-Star Boateng: Lyon verpokert sich

Gemeint ist Boatengs Prozess gegen seine Ex-Freundin am Amtsgericht in München. „Wir fanden das nicht so schlimm, aber er musste mehrmals nach Deutschland“, berichtete Juninho. „Wir hätten die Dinge auf den Tisch legen und uns fragen sollen, wie viele Reisen er nach Deutschland machen muss, wie der Prozess läuft. Es hätte Fragen geben müssen, um zu wissen, welche Entscheidung zu treffen ist.“