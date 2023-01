eSports zum Selberbauen? LEGO bietet Klötzchenset

Mehr und mehr Gaming-Themen fanden und finden ihren Weg in die Welt von LEGO. Entsprechend dürfte es nicht verwundern, dass die dänische Spielzeugfirma nun auch den eSports in Form von Klötzchen erobern möchte.

Mit dem Gaming Turnier Truck bringt LEGO den eSports in recht ungewöhnlicher Form ins Kinderzimmer. Dem in Dänemark beheimateten Unternehmen dürfte die anhaltende Begeisterung für Gaming-Themen wie den elektronischen Sport nicht entgangen sein; bereits in den vergangenen Jahren wurden erste Schritte in Form von Partnerschaften im Bereich der SIM-Racer gewagt. Nun aber hat man sich intern für einen anderen, eher vertrauten Weg entschieden.