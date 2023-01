NBA: Nets siegen erneut - Sorge um Durant

Die Brooklyn Nets bangen nach dem 102:101 in der NBA bei Miami Heat um ihren Superstar Kevin Durant.

Die Brooklyn Nets bangen nach dem 102:101 in der NBA bei Miami Heat um ihren Superstar Kevin Durant. Der Forward hatte das Spiel zum Ende des dritten Viertels nach einer Kollision mit Miamis Jimmy Butler verlassen.

Die Nets gaben bekannt, dass Durant mit einer Verletzung am rechten Knie nicht mehr ins Spiel zurückkehren werde. Eine genauere Diagnose stand nach dem Spiel noch aus, der Klub will erst weitere Untersuchungen abwarten.

Vor seiner Verletzung kam Durant in 30 Minuten auf 17 Punkte. Damit überholte der 34-Jährige den ehemaligen NBA-Topstar Dominique Wilkins in der ewigen Scoringliste und ist nun mit 26.684 Karriere-Punkten auf dem 14. Platz notiert. Dirk Nowitzki (32.292) ist Sechster in diesem Ranking.