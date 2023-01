Chelsea: Fans wollen Tuchel zurück, Guardiola stützt Potter nach Debakel

Beim empfindlichen 0:4-Debakel im FA Cup gegen Manchester City sangen die mitgereisten Anhänger der Blues lauthals: „We‘ve got super Tommy Tuchel“ - ein unmissverständliche Hommage an Ex-Trainer und Potter-Vorgänger Thomas Tuchel, der nach der Übernahme des Vereins durch den US-Amerikaner Todd Boehly entlassen worden war.

Auch der Name von Ex-Eigner Roman Abramowitsch wurde immer wieder im Stadion laut. „Wir verstehen ihren Frust, wir respektieren das“, sagte Potter über die Unmutsbekundungen der rund 7.000 anwesenden Chelsea-Fans: „Aber wir müssen weiter arbeiten. Es gibt immer andere Meinungen, auch negative, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.“ (Bittere Häme für Havertz)

Guardiola: Trainer brauchen Zeit, ich war die Ausnahme

Potter (47) war im September auf Thomas Tuchel (49) gefolgt, der mit Chelsea in der Saison 2020/21 die Champions League gewonnen hatte. In der Premier League liegt der Ex-Meister nach 17 Spieltagen mit sechs Niederlagen nur auf Platz zehn, im FA Cup war Chelsea in der dritten Runde bei City chancenlos.