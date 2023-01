"Respektlos": Mbappé schimpft wegen Zidane über Frankreich-Boss

Ein Radio-Interview des 81-Jährigen, in dem le Graet behauptete, er habe vor der Vertragsverlängerung mit Nationaltrainer Didier Deschamps kein Interesse an einem Telefonat mit Zinédine Zidane gehabt, hat im Land des Vize-Weltmeisters Wellen geschlagen.

„Zidane ist Frankreich, wir gehen nicht so respektlos mit dieser Legende um“, schrieb Mbappé bei Twitter. Übrigens nicht das erste Mal, dass er sich in den sozialen Medien öffentlich gegen den Verbands-Boss stellt. (Rassismus-Wirbel um Mbappé!)

Le Graet hatte zuvor auf die Frage geantwortet, ob Zidane ihn angerufen hätte, um sein Interesse an Deschamps‘ Job zu bekunden: „Ich wäre nicht einmal ans Telefon gegangen. Was hätte ich ihm schon sagen sollen? ‚Hallo Sir, keine Sorge, such Dir einen anderen Verein. Ich habe mich gerade mit Didier auf einen Vertrag geeinigt.‘“