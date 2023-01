NFL: Irrer Zauber-Catch! St. Brown vermasselt Rodgers letzte Playoff-Chance

Amon-Ra St. Brown zeigt im Kracher gegen die Packers eine unfassbare Aktion - und versperrt Superstar Aaron Rodgers damit den Weg in die Playoffs.

Herzschlagfinale um das letzte Playoff-Ticket in der NFL!

Deutschlands Shootingstar Amon-Ra St. Brown und seine Detroits Lions haben Legende Aaron Rodgers in einem Krimi die Tür zur Postseason in letzter Minute vor der Nase zugeknallt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Detroit hoffte vor dem letzten Spieltag der Regular Season selbst noch auf die Playoffs - durch den Overtime-Sieg der Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams (19:16) war die K.o.-Phase für die Lions aber im abschließenden Sunday-Night-Game unerreichbar - was St. Brown und Co. aber nicht daran hinderte, auch Rodgers vorzeitig in den Urlaub zu schicken! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)