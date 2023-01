Transfer News: Bayern will kein Millionenspiel um Sommer

Der FC Bayern will Yann Sommer trotz der Absage von Roland Virkus nicht aufgeben, sich aber ebenso wenig auf ein Millionenspiel mit Borussia Mönchengladbach einlassen. Die Fronten sind verhärtet, die Situation nicht nur für Sommer schwierig.

„Das Pokerface gehört in diesem Geschäft dazu.“

Viel deutlicher hätte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag im Trainingslager in Doha nicht auf das vermeintliche Machtwort von Gladbach-Sportchef Roland Virkus in der Causa Yann Sommer reagieren können.