NFL: Hamlin feiert Bills-Sieg im Krankenbett

Footballprofi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat nur eine Woche nach seinem Herzstillstand beim NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals aus dem Krankenhaus zugesehen, wie sein Team durch ein 35:23 (14:14) gegen die New England Patriots den zweiten Platz in der AFC sicherte.

Der 24-Jährige veröffentlichte über die Sozialen Medien Bilder vom Krankenbett und war im Vorfeld der Partie per Video-Telefonat "live am Spielfeldrand" zu sehen. "GameDay ... Es gibt nichts, das ich mehr will, als mit meinen Brüdern aus diesem Tunnel zu laufen", schrieb Hamlin bei Twitter.