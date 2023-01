NFL: Herzschlagfinale um vorletztes Playoff-Ticket! Miami Dolphins jubeln, Pittsburgh Steelers und New England Patriots sind raus

In der NFL sichern sich die Miami Dolphins das letzte Playoff-Ticket in der AFC. Ein Field Goal Sekunden vor dem Ende bringt die Entscheidung - zum Leidwesen der Konkurrenz.

Was für ein hochspannendes Finale um das vorletzte Playoff-Ticket in der NFL!

Am 18. und letzten Spieltag der Regular Season kam es zum Fernduell um das letzte AFC-Ticket für die Postseason. Drei Teams hatten noch Chancen auf die begehrte Wildcard: Die New England Patriots, die Miami Dolphins und die Pittsburgh Steelers. Und es wurde spannend bis zum Schluss! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Dolphins-Kicker mit spätem Field Goal zum Sieg

Am Ende konnte nur ein Team jubeln. Und das waren in diesem Fall die Dolphins. Die Franchise aus Florida setzte sich mit 11:6 gegen die New York Jets durch. Ein Field Goal von Miami-Kicker Jason Sanders 20 Sekunden vor dem Ende brachte schließlich den Sieg und den damit verbundenen Einzug in die Wild Card Round. Am Ende gewannen die Dolphins die Partie, ohne einen Touchdown erzielt zu haben. Ein Safety markierte mit ablaufender Uhr dann den Endstand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)