FC Bayern: Das gewagte Spiel von Supertalent Mathys Tel

Mathys Tel tritt beim FC Bayern mit großem Selbstbewusstsein auf, was durchaus schon für kleinere Reibereien gesorgt hat. Trotzdem überwiegen bei Trainer Julian Nagelsmann und seinen Teamkollegen die positiven Seiten.

Mit dem Ziel, dass ein jener Mathys Tel den Münchnern „eines Tages 40 Tore pro Saison“ schießen solle, wie Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erklärte. In dieser Saison könnten es immerhin schon zehn sein, führte der Chefcoach damals aus.

Kurz vor der offiziellen Saison-Halbzeit sind es vier, drei davon in der Bundesliga, eins im DFB-Pokal. Die Ausbeute lässt sich durchaus sehen, wenn man bedenkt, dass Tel in der Bundesliga im Schnitt nur 55 Minuten für einen Treffer braucht. Seinen Premierentreffer verbuchte er in seinem ersten und einzigen Startelfeinsatz gegen den VfB Stuttgart, Nummer zwei und drei kamen nach Einwechslungen bei den Kantersiegen gegen Mainz (6:2) und Bremen (6:1) dazu.