Handball-WM 2023: "Er hat mich beleidigt" - Knorr klärt über Zoff mit Island-Torwart auf

So weit ist das DHB-Team vor der Handball-WM

Björvin Pall Gustavsson war kaum noch zu bremsen. Der Torhüter der isländischen Handball-Nationalmannschaft rannte in der Endphase der ersten Halbzeit der WM-Generalprobe des DHB-Teams (33:31) sogar bis zur Mittellinie, um wild gestikulierend in Richtung deutsche Bank zu schimpfen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2023)

Dabei warf der 37-Jährige einem deutschen Spieler extrem böse Blicke zu. Was war passiert?

Juri Knorr hatte einen seiner insgesamt elf Siebenmeter gegen Gustavsson verwandelt, relativ nah am Kopf des Isländers vorbei. Kurz darauf erwischte den Torwart ein Wurf des deutschen Spielmachers im Gesicht.

Knorr über Gustavsson: „Er hat mich ein, zweimal beleidigt“

Nach der Partie verriet Knorr, dass der isländische Keeper ausfällig wurde. „Er hat mich ein, zweimal beleidigt. Deshalb war ich im ersten Moment erbost, wenn man das so sagen kann“, erklärte der mit 13 Treffern beste Torschütze der deutschen Mannschaft auf SPORT1 -Nachfrage.

Bis zum Gang in die Kabine war Gustavsson die Rage anzumerken, nach einem weiteren, diesmal jedoch tiefen Wurfversuch kurz vor der Pause erntete Knorr erneut einen wütenden Blick und der Island-Keeper baute sich drohend vor ihm auf.

Klärendes Gespräch zwischen den Handball-Stars

Als die Spieler wieder aus den Katakomben der ZAG-Arena in Hannover kamen, suchte der Spielmacher von den Rhein-Neckar Löwen den verbalen Austausch mit seinem Gegner. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

„Wir haben das aber in einem ruhigen Gespräch in der Halbzeit geklärt und jetzt ist alles gut“, sagte Knorr und ergänzte: „Im Handballsport ist es nun mal so, dass die Emotionen manchmal hochkochen und da bin ich auch manchmal dabei. Das gehört dazu und macht dann auch Spaß.“