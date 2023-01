Anzeige

FA-Cup-Blamage von Aston Villa gegen Viertligisten Coutinho-Blamage gegen Viertligist

Der FC Stevenage zieht in die vierte Runde des FA-Cup ein und schmeißt dabei einen Klub aus der Premier League sensationell aus dem Turnier.

Der Pokal und seine eigenen Gesetze sind eine nimmermüde Erfolgsgeschichte!

In Deutschland kehrt der DFB-Pokal erst Ende Januar zum Spielgeschehen zurück, in England schreibt derweil FA-Cup schon weiter an seinen Überraschungen. (NEWS: Alle Infos zum FA-Cup)

In der dritten Runde des FA-Cup blamierte sich am Sonntag ein Premier-League-Klub und flog gegen einen Viertligisten aus dem Turnier.

Der FC Stevenage aus der League Two, der vierten englischen Liga, trat zum wohl größten Spiel der Vereinsgeschichte bei Aston Villa an. Der Tabellenelfte der Premier League hatte gar ein Heimspiel, wusste nahezu den ganzen Villa Park hinter sich.

Aston Villa blamiert sich

Und das Spiel ließ sich auch gut an: In der 33. Minute erzielte Morgan Sanson das 1:0, der Favorit markierte, wer den Einzug in die vierte Runde an diesem Nachmittag klarmachen sollte. Auch das gesamte Spiel über dominierten die Villans, bei denen auch Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho auflief, das Aufeinandertreffen nahezu nach Belieben. (DATEN: Der Spielplan des FA-Cup)

In der 85. Minute nahm das Schicksal dann allerdings seinen Lauf: Der Belgier Leander Dendoncker holte sich eine Rote Karte ab, der FC Stevenage agierte also fortan in Überzahl.

Den fälligen Elfmeter verwandelte Jamie Reid für den FC Stevenage zum 1:1, die mit diesem Ergebnis auf ein Rückspiel gegen den Erstligisten hoffen durften. Denn in der dritten Runde des FA-Cup wird keine Verlängerung, sondern bei gleichem Spielstand nach 90 Minuten ein Nachholspiel ausgetragen.

Doch für den krassen Außenseiter kam es noch besser!

Zwei Gegentore in drei Minuten

Einwechselspieler Dean Campbell schoss den Klub aus der 80.000-Einwohnerstadt mit einem Linksschuss in der 90. Minute mit 2:1 in Front- und den Premier-Ligisten schließlich aus dem Turnier. Die Sensation war perfekt, und der FC Stevenage konnte sein Glück kaum glauben.

Mit 21 Prozent Ballbesitz und einer Passquote von nur 60 Prozent bezwangen sie tatsächlich Aston Villa und verlängerten damit die Serie der Drittrundenniederlagen des siebenmaligen FA-Cup-Champions!