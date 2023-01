La Liga: FC Barcelona bastelt offenbar an Millionen-Deal

Der FC Barcelona will offenbar den nächsten Millionen-Deal an Land ziehen. Ein freier Platz auf dem Trikot soll zu Geld gemacht werden.

Philips, so heißt es in dem Bericht aus Spanien, will wohl nicht nur auf dem Trikot der Katalanen auftauchen. Das Unternehmen erhoffe sich auch eine Beteiligung am Espai Barca Projekt. Einem großflächig angesetzten Umbau-Projekt rund um das Camp Nou.