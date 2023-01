NFL: Hamlin postet Bild aus Krankenhaus! Bills-Safety schaut Spiel seines Teams gegen die New England Patriots

Nach seinem Herzstillstand und der Reanimation auf dem Feld postete Damar Hamlin erstmals ein Bild von sich selbst aus dem Krankenhaus. Auch die NFL denkt an den Safety der Buffalo Bills.

Riesige Erleichterung in der NFL!

Pünktlich zum Spiel seiner Buffalo Bills gegen die New England Patriots am Sonntagabend meldete sich der kollabierte Damar Hamlin aus dem Krankenhaus. Er postete bei Instagram ein Bild, das ihn erstmals seit dem Schock zeigte.

Dabei trägt der Safety der Bills ein blaues Shirt mit der Aufschrift „Love for Damar“ und seiner Rückennummer 3. Hamlin formt mit seinen Händen ein Herz als Dank für die Liebe, die ihn aus der NFL-Community erreicht hatte. Er kommentierte: „GAMETIME. Auf geht‘s!“

Auch in den Stadien war eine große Anteilnahme an der gesundheitlichen Situation Hamlins zu sehen: Einige Fans der Buffalo Bills hielten Schilder in Herzform empor. Auch beschriftete Pappschilder mit der Rückennummer 3 waren zu erkennen.