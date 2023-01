BBL: ALBA Berlin ringt Bayern erneut nieder

ALBA Berlin gewinnt das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga bei Dauerrivale Bayern Münche und festigt Platz zwei hinter Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn.

ALBA Berlin hat das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga bei Dauerrivale Bayern München gewonnen und Platz zwei hinter Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn gefestigt. Der Meister setzte sich in einer spannenden Partie der deutschen EuroLeague-Teams am Sonntagabend 80:79 (44:44) durch. Nationalspieler Johannes Thiemann verwandelte kurz vor Schluss einen Freiwurf zum Sieg.