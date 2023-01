FC Bayern: Kein Kontakt zu Nübel? Nagelsmann lässt aufhorchen

Das Torwart-Dilemma beim FC Bayern zieht sich auch durch das Trainingslager in Katar.

Allerdings gibt es nach wie vor keinen Kontakt zwischen dem Torhüter der AS Monaco und seinem womöglich neuen Trainer Julian Nagelsmann, wie dieser am Sonntag auf seiner Pressekonferenz verriet.

Nübel war im Sommer 2020 vom FC Schalke zu Bayern gewechselt, wurde ein Jahr darauf aber bereits nach Frankreich verliehen - just als Nagelsmann Hansi Flick als Bayern-Coach beerbte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ganz am Anfang hatten wir mal SMS-Kontakt. Aber das ist lange her“, sagt Nagelsmann deshalb: „Ich kenne ihn als Torwart, aber nicht als Menschen.“

Darum hat Nagelsmann keinen Kontakt zu Nübel

Das Thema will der Coach aber auch gar nicht so hoch hängen. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

„Es würde ihm nicht so viel bringen, wenn ich den Hörer in die Hand nehme“, meinte Nagelsmann, der darauf verwies, dass ein möglicher Transfer ja erst einmal die Baustelle von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe sei: „Ich komme dann auf die Tagesordnung, wenn wir die Entscheidung treffen, ihn zurückzuholen.“

Die Tür dafür ist noch lange nicht zu - trotz der Aussage von Nübel, er sehe keinen wirklichen Sinn in einer vorzeitigen Rückkehr!

„Er hat sich medial gar nicht so viel beschwert, das war eher sein Berater. Aber das hat mich auch nicht so hart getroffen, muss ich sagen“, beschwichtigte Nagelsmann auch hier. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kommt Nübel doch zurück zu Bayern?

SPORT1 weiß: Nübel könnte sich unter gewissen Voraussetzungen durchaus doch vorstellen, in der zweiten Saisonhälfte zwischen den Bayern-Pfosten zu stehen.

Das bedeutet nicht, dass Nübel Tapalovics Entlassung erwartet oder gar fordert. Er hätte nur gerne das Gefühl, dass Tapalovic ihn fördern möchte oder überhaupt Interesse an seiner Entwicklung zeigt. Kontakt zwischen den beiden besteht bis heute nicht. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Diesen will auch Nagelsmann erst aufnehmen, wenn das Thema Nübel bei Bayern wirklich heiß wird: „Ich kann ihm viel erzählen und am Ende bleibt er vielleicht in Monaco und es war alles umsonst.“