Bundesliga: DFB-Star Leon Goretzka fehlt im Bayern-Training

Leon Goretzka setzt im Teamtraining des FC Bayern in Doha aus. Marcel Sabitzer befindet sich derweil wieder im Kreis der Mannschaft.

Der DFB-Star fehlte am Sonntag im Training des Rekordmeisters in Doha, nach SPORT1 -Informationen hat der Mittelfeldspieler aber keine ernste Probleme. Goretzka sprach selbst von „Belastungssteuerung“, die ihn ausbremste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Auch noch nicht im Teamtraining des FC Bayern ist Marcel Sabitzer. Der Österreicher konnte den Flug mit der Mannschaft in die Wüste aus krankheitsbedingten Gründen nicht mit antreten, ist mittlerweile aber nach Katar nachgereist.

Der FC Bayern bereitet sich noch bis zum 12. Januar in Katar auf die weitere Bundesliga-Saison vor. Den Auftakt machen die Münchner am 20. Januar in der Bundesliga bei RB Leipzig. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)