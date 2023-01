FA Cup: Wagner unterliegt beim Debüt mit Norwich

Trainer David Wagner ist mit einer Niederlage im FA Cup in seine zweite Amtszeit im englischen Fußball gestartet.

Trainer David Wagner ist mit einer Niederlage im FA Cup in seine zweite Amtszeit im englischen Fußball gestartet. Der ehemalige Coach des FC Schalke unterlag beim Debüt mit Zweitligist Norwich City gegen die Blackburn Rovers 0:1 (0:1). Den Treffer des Abends in der dritten Pokalrunde erzielte Gäste-Stürmer Jack Vale in der 31. Minute.