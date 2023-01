FA-Cup: Havertz patzt - City führt Chelsea vor

Nachdem die Blues am Donnerstag das Premier-League-Heimspiel gegen Manchester City 0:1 verloren und auf Platz 10 absackten, hatte das Team von Trainer Graham Potter schon drei Tage später die Möglichkeit zur Revanche.

Im FA-Cup treffen sich die beiden Mannschaften dieses Mal in Manchester ( JETZT im LIVETICKER ) - und auch da wollte es zunächst nicht besser laufen.

Nach einem herrlichen Freistoßtreffer von Ryad Mahrez in der 23. Minute machte ein Handspiel von Havertz sieben Minuten später die Sache noch komplizierter.

Havertz nach 45 Minuten ausgewechselt

Der deutsche Nationalspieler streckte im eigenen Strafraum seinen Arm Richtung Ball, so dass der VAR die Entscheidung von Referee Robert Jones, weiterspielen zu lassen, einkassierte.

Julian Alvarez überwand Chelsea-Keeper Kepa zum 2:0. In der 38. Minute schloss dann noch Phil Foden eine schöne City-Kombination zum 3:0 ab. So ging es auch in die Halbzeitpause.