Bremen spielt Remis, erster Sieg für Labbadias Stuttgarter

Der VfB Stuttgart startete dagegen mit einem Erfolg gegen einen Schweizer Klub ins neue Jahr. Serhou Guirassy (47.), Nikolas Nartey (55.) und Nachwuchsstürmer Thomas Kastanaras (90.+1) schossen den Bundesliga-16. im Trainingslager in Marbella zu einem 3:0 (0:0) gegen den FC Sion und bescherten Trainer Bruno Labbadia den ersten Sieg in seiner zweiten Amtszeit bei den Schwaben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ein Doppelschlag von Oliver Burke (17.) und Leonardo Bittencourt (24.) hatte Werder in der Pinatar Arena zunächst in Führung gebracht. Kurz nach der Pause sorgte jedoch Ricky (48.) für den Anschlusstreffer des Tabellendritten der Schweizer Super League, Noha Ndombasi erzielte in der 90. Minute den Ausgleich.