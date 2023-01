Die heißeste Aktie der 2. Liga! Wer holt Patric Pfeiffer?

Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 ist im Sommer ablösefrei auf dem Markt – und damit der Hingucker der 2. Liga. Die halbe Bundesliga will ihn. Wer bekommt das Juwel?

Die „heißeste Aktie der 2. Liga“ will in die Bundesliga

Die halbe Bundesliga hat die heißeste Aktie der 2. Liga im Blick. Sieben bis acht Vereine, darunter auch Eintracht Frankfurt, der FC Augsburg, die TSG Hoffenheim oder der 1. FC Köln, sind nach SPORT1 -Informationen an einer Verpflichtung interessiert.

Für den Abwehrspieler selbst ist klar, dass er in Deutschland bleiben und (noch) nicht ins Ausland wechseln will.

Der 23-Jährige will mit den Lilien in der Rückrunde Großes erreichen. Als Spitzenreiter der 2. Liga und Pokal-Achtelfinalist (Derby gegen Eintracht Frankfurt) ist in den kommenden sechs Monaten vieles möglich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)