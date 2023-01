DHB-Männer gewinnen WM-Generalprobe gegen Island

Spielmacher Juri Knorr war vor 10.043 Fans in der ausverkauften Hannoveraner ZAG Arena mit 13 Toren der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die gegen den EM-Sechsten tags zuvor knapp das Nachsehen hatte. In Bremen hatte Island am Samstag einen Sechs-Tore-Rückstand noch zu einem 31:30 gedreht.

Die Weltmeisterschaft findet vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden statt. Deutschland trifft in Vorrundengruppe E zum Auftakt am Freitag (18.00 Uhr/ZDF) auf Asienmeister Katar, weitere Gegner in Kattowitz sind Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar).