Ski Alpin: Mikaela Shiffrin vergießt Tränen nach emotionalem Meilenstein Rekord-Coup: Tränen bei Shiffrin

Shiffrin mit bewegender Online-Botschaft

SID

Ausnahmeerscheinung Mikaela Shiffrin hat den nächsten Meilenstein im Ski-Weltcup erreicht und steht nun auf einer Stufe mit ihrer Weggefährtin Lindsey Vonn. Auch den Rekord einer Ikone dürfte sie bald knacken.

Ausnahmeerscheinung Mikaela Shiffrin hat den Rekord für die meisten Siege einer Skirennläuferin im Weltcup eingestellt.

Augenhöhe mit Lindsey Vonn - Rekord von Stenmark wackelt

Beim zweiten Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora fuhr die immer noch erst 27 Jahre alte Amerikanerin zum 82. Mal auf Platz eins - sie zog dadurch mit ihrer ehemaligen Teamkollegin Lindsey Vonn gleich. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema Ski Alpin)

Mehr Siege im Weltcup hat nur der legendäre Schwede Ingemar Stenmark: Er gewann 86 Mal, ausschließlich im Riesenslalom (46) und Slalom (40).

„Ich habe Flecken im Gesicht, ich war glaub ich noch nie so nervös wie heute, und ich weiß gar nicht warum“, sagte die vom Rekord sichtlich berührte und Tränen der Rührung vergießende Shiffrin und ergänzte dann mit erkennbarer Erleichterung: „Ich wollte einfach nur gut Ski fahren - und ich habe es geschafft.“ Es sei ihr allerdings gar nicht um die 82 gegangen, bekannte sie anschließend im ZDF, dennoch: „82 Siege sind unbeschreiblich.“

Mikaela Shiffrin hat einen Meilenstein erreicht

Shiffrin siegt überlegen vor Brignone und Gut-Behrami

Im ersten Riesenslalom in Kranjska Gora hatte die Überfliegerin am Samstag noch Platz sechs belegt, am Sonntag gewann sie überlegen vor Federica Brignone aus Italien (+0,77 Sekunden) und Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (+0,97). Im Ziel schrie Gesamtweltcupsiegerin Shiffrin ihre Freude über den zugleich schon siebten Erfolg in dieser Saison mit einem lauten "Yeeesss" heraus.

Zur Einstellung der Bestmarke von Vonn benötigte Shiffrin, die am 11. März 2011 im Weltcup debütierte, lediglich 233 Rennen. In Kranjska Gora stand die beste Skirennläuferin der Geschichte außerdem zum 129. Mal auf dem Siegerpodest. Die zweimalige Olympiasiegerin und sechsfache Weltmeisterin ist die einzige, die Wettbewerbe in sechs Disziplinen gewann, die meisten davon im Slalom (51). Niemand hat mehr Siege in einer Disziplin als die Ausnahmeerscheinung.

Den neuen Rekord bei den Frauen wird Shiffrin wohl spätestens am letzten Januar-Wochenende beim Riesenslalom und Slalom im tschechischen Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) aufstellen. Zuvor werden in St. Anton/Österreich und Cortina d‘Ampezzo/Italien insgesamt zwei Abfahrten und drei Super-G gefahren - auch in diesen beiden Disziplinen hat die Alleskönnerin allerdings schon Rennen gewonnen.