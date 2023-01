FC Bayern: Auf diesen Keeper setzt Nagelsmann

Nagelsmann zieht die Zügel an: "Intensität ist extrem hoch"

„Ich traue es ihm zu“, sagte er im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha. Der Stellvertreter des langfristig verletzten Manuel Neuer habe in dieser Saison „einige sehr gute Spiele gemacht, auch fußballerisch hat er sehr gute Leistungen gezeigt. Er hat sehr stabil gespielt.“ Ulreich (34) sei davon abgesehen „sehr entspannt, geht seinen Weg und kennt seine Position“.

Kein neuer Torhüter? So sieht es Nagelsmann

Der Schweizer Nationaltorhüter will sofort wechseln, hat aber noch keine Freigabe. „Generell“, sagte der Münchner Trainer, sei es „nicht leicht zu entscheiden, was man macht“, aber: „Wir schauen, was möglich ist.“