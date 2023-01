BBL: Frankfurt holt US-Amerikaner Washington

Frankfurt am Main (SID) - Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners hat sich mit dem US-Amerikaner Isaiah Washington verstärkt. Wie die abstiegsbedrohten Frankfurter am Sonntag mitteilten, wechselt der Topscorer der slowakischen Liga (24,2 Punkte im Schnitt) vom Tabellenführer Spisski Rytieri an den Main. Der 24 Jahre Point Guard unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine weitere Spielzeit.