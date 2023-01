Biathlon-Coup für junges Schweizer Duo - deutscher Starter stürzt und enttäuscht

Justus Strelow und Janina Hettich-Walz straucheln bei der Single-Mixed-Staffel in Slowenien - dafür glänzen zwei Youngster aus der Schweiz.

Amy Baserga und Niklas Hartweg landen Coup für die Schweiz

Hartweg - der vor dem ersten Wechsel sogar in Führung lag - unterstrich damit seine starke Form in diesem Winter, für die dreimalige Junioren-Weltmeisterin Baserga war es das erste Weltcup-Podium überhaupt. ( Hobby-Rapper mit deutschem Pass: Das ist Biathlon-Hoffnung Niklas Hartweg ).

Strelow stürzt - nur Platz 13 für Deutschland

Das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) hatte früh den Anschluss zur Spitze verloren. Strelow stürzte gleich auf seiner ersten Runde, verlor generell in der Loipe viel Zeit. Hettich-Walz leistete sich in ihrem ersten Stehendanschlag eine Strafrunde.

Nun steht der einzige deutsche Heim-Weltcup der Saison in Ruhpolding an. Los geht es am Mittwoch (14.10 Uhr) mit dem Einzel der Männer über 20 Kilometer.