Handball-WM 2023: Gelingt dem DHB-Team die Revanche?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will nach der unglücklichen Niederlage gegen Island Revanche nehmen und mit einem positiven Gefühl zur WM nach Polen reisen.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason hat die erste Generalprobe vor der WM verloren. Gegen Island setzte es in Bremen eine 30:31-Niederlage , obwohl das DHB-Team lange Zeit souverän eine Führung verteidigte - und am Ende doch verlor.

„Nach 40 Minuten kommt ein Bruch in die Partie. Da merkt man, dass der erste Anzug sitzt und der zweite nicht“, sagte der Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Spiel beim ZDF , ergänzte aber, dass er ein „lange Zeit sehr, sehr gutes Spiel“ sah.

Bereits am Sonntag bietet sich für das DHB-Team die Möglichkeit, Revanche an den Skandinaviern zu nehmen. Dann trifft Deutschland dieses Mal in Hannover auf Island (15:30 Uhr/ ZDF).