Hoffenheim stellt Stürmer Rutter vorerst vom Training frei

Auch Leeds United hat wohl Interesse an Rutter © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Der von mehreren Vereinen umworbene Offensivspieler Georginio Rutter nimmt vorerst nicht mehr am Training des Bundesligisten TSG Hoffenheim teil.

„Georgi ist mit einem großen Thema konfrontiert, das ihn intensiv beschäftigt“, sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen im Trainingslager in Albufeira: „Von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht voll mit der Mannschaft trainieren sollte.“